“Beni culturali e catastrofi naturali: idee per la tutela”: l’evento a Roma

I Dipartimenti della Protezione Civile e Casa Italia hanno organizzato un convegno dal titolo “Beni culturali e catastrofi naturali: idee per la tutela”, in programma giovedì 16 gennaio, dedicato alla protezione, salvaguardia e gestione del patrimonio culturale italiano in situazioni di emergenza connesse a eventi calamitosi. L’evento si terrà a partire dalle 9.30 presso l’auditorium di Via Vitorchiano 4 a Roma e verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Dipartimento della Protezione civile.

A intervenire saranno, tra gli altri, Fabio Ciciliano, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Luigi Ferrara, Capo Dipartimento Casa Italia, Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Alessandro Giuli, ministro della Cultura. Oltre a loro interverranno esperti del settore, docenti universitari e rappresentanti di istituzioni impegnate nella tutela dei beni culturali e nell’attività di protezione civile.

L’iniziativa

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire strumenti per affrontare le sfide poste dai disastri naturali che possono compromettere i beni culturali del nostro Paese. L’Italia custodisce uno dei patrimoni culturali più ricchi e importanti del mondo, un’eredità che include monumenti, opere d’arte, siti archeologici e tradizioni millenarie. Il convegno rifletterà su quanto è stato fatto per una buona prevenzione e sulle iniziative necessarie per preservare la memoria collettiva e conservare questo inestimabile tesoro.

