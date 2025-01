Berlino sotto la neve: la città si trasforma in una fiaba invernale | VIDEO

MeteoWeb

Berlino è tornata a indossare il suo tradizionale manto invernale. La città è stata avvolta da una suggestiva nevicata, trasformando le sue strade e piazze in un incantevole scenario bianco. I fiocchi hanno affasciato cittadini e turisti con un paesaggio che sembra uscito da una cartolina. La neve ha ricoperto i tetti delle case, i parchi e i monumenti iconici della città, regalando un’atmosfera magica che solo l’inverno riesce a creare. Per molti berlinesi, è stata l’occasione perfetta per una passeggiata nei quartieri innevati o per immortalare la città sotto questa veste fiabesca.

Berlino potrebbe continuare a offrire uno spettacolo naturale da non perdere anche nei prossimi giorni. Nel frattempo, la città si gode questo momento di bellezza, invitando i suoi abitanti e visitatori a vivere appieno il fascino della stagione.

Berlino avvolta da una suggestiva nevicata

