Betlemme vista dallo Spazio: l’omaggio di Roscosmos per Natale

L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha pubblicato un’immagine realizzata dal satellite “Resurs-P” che ritrae Betlemme, città simbolo del Natale, situata sulla riva occidentale del fiume Giordano. Al centro della città spicca la Basilica della Natività, uno dei luoghi più sacri per il cristianesimo, costruita nel IV secolo sopra la grotta in cui, secondo la tradizione, nacque Gesù Cristo. Da allora, le celebrazioni religiose in questo luogo non si sono mai interrotte.

