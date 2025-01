Bevono alcol adulterato, 30 morti a Istanbul

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime per avvelenamento da alcol adulterato a Istanbul è salito a 30, con 49 persone ancora ricoverate, di cui 31 in terapia intensiva. La tv di Stato Trt riferisce che negli ultimi giorni 83 persone sono state ospedalizzate a causa del consumo di bevande alcoliche contenenti metanolo, prodotte illegalmente. Il prefetto di Istanbul, Davut Gul, ha annunciato la chiusura di 63 attività accusate di vendere alcol contraffatto. Questo fenomeno è alimentato dall’elevata tassazione sugli alcolici, che in Turchia supera i livelli europei, spingendo molti a ricorrere a produzioni illegali.

Nel 2024, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 300 tonnellate di alcol contraffatto, secondo Anadolu. Episodi simili si erano verificati anche l’anno scorso, causando 48 vittime.

