Biden impone nuove restrizioni sui chip per l’Ia: tensioni e critiche dall’industria tecnologica

L’amministrazione Biden ha annunciato nuove restrizioni sull’esportazione dei chip per computer sviluppati dagli Stati Uniti che alimentano i sistemi di intelligenza artificiale (Ia), in un ultimo sforzo per impedire a rivali come la Cina di accedere a questa tecnologia avanzata. Le nuove limitazioni, riferisce la Cnn, che arrivano dopo anni di tentativi per impedire alla Cina di guadagnare terreno nei suoi sforzi di leadership militare e industriale, dovrebbero aumentare le tensioni tra Washington e Pechino prima dell’insediamento del presidente eletto Donald Trump la prossima settimana. Queste nuove restrizioni inoltre hanno suscitato forti critiche da parte di giganti tecnologici statunitensi come Nvidia e Oracle.

Parlando ai giornalisti domenica, il segretario al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo ha dichiarato che le nuove regole sono state “progettate per salvaguardare la tecnologia Ia più avanzata e garantire che rimanga fuori dalle mani dei nostri avversari stranieri, ma anche per consentire un’ampia diffusione e condivisione dei benefici con i Paesi partner”.

Il nuovo quadro per le esportazioni, annunciato oggi, crea tre livelli di Paesi per le esportazioni di chip e tecnologie Ia avanzate. Non sono previste nuove restrizioni per partner e alleati come Australia, Giappone, Corea del Sud e Taiwan. Un secondo livello di Paesi, tra cui Cina e Russia, che sono già bloccati dall’acquisto di chip avanzati, saranno nuovamente soggetti a restrizioni sulla vendita dei modelli di Ia più potenti. I cambiamenti più forti riguarderanno i paesi del terzo gruppo, che comprende la maggior parte del mondo, che presto avrà nuovi tetti alla quantità di potenza di calcolo che può essere acquistata, anche se potrà richiedere quote aggiuntive soggette a determinati requisiti di sicurezza.

Secondo gli analisti, questo cambiamento ha lo scopo di impedire alla Cina di accedere ai chip di intelligenza artificiale attraverso Paesi terzi, in particolare in Medio Oriente. Le restrizioni sono state annunciate in un contesto globale di aumento della domanda di chip Ai prodotti da aziende del calibro di Nvidia, Amd e Intel. A pochi giorni dall’uscita di Biden dall’incarico, le regole sono ora soggette a un periodo di 120 giorni per le osservazioni, ma entreranno in vigore prima della fine di tale periodo.

“Speriamo che la prossima amministrazione sfrutti appieno questi 120 giorni per ascoltare gli esperti, l’industria, gli operatori del settore, i Paesi partner”, ha detto Raimondo. “Mi aspetto che la prossima amministrazione possa apportare modifiche a seguito di questi input“. Dall’ottobre 2022, l’amministrazione Biden ha annunciato diverse serie di restrizioni alle esportazioni di semiconduttori rivolte a Pechino. Il leader cinese Xi Jinping ha fatto dell’autosufficienza uno dei principali pilastri della sua strategia economica, per rendere il paese più competitivo.

I giganti tecnologici Nvidia e Oracle, nonché un influente gruppo industriale di semiconduttori, hanno criticato le nuove restrizioni, accusando l’amministrazione Biden di eccesso di burocrazia e affermando che danneggerebbero la competitività degli Stati Uniti. In un post sul blog pubblicato lunedì, Ned Finkle, vicepresidente di Nvidia per gli affari governativi, ha scritto che l’adozione dell’Ia in tutto il mondo alimenta la crescita e le opportunità per le industrie in patria e all’estero. “Questo progresso globale è ora in pericolo. L’amministrazione Biden cerca ora di limitare l’accesso alle applicazioni informatiche mainstream con la sua regola senza precedenti e sbagliata della ‘diffusione dell’Ia’, che minaccia di far deragliare l’innovazione e la crescita economica in tutto il mondo”, ha scritto. Il vicepresidente esecutivo di Oracle, Ken Glueck, ha scritto la settimana scorsa che la norma “è più un’esagerazione normativa che una protezione degli interessi degli Stati Uniti e dei nostri partner e alleati”.

La settimana scorsa, l’Associazione dell’industria dei semiconduttori, con sede a Washington, ha dichiarato di essere “profondamente preoccupata per la portata e la complessità senza precedenti di questa potenziale normativa, che è stata sviluppata senza il contributo dell’industria e che potrebbe compromettere in modo significativo la leadership e la competitività degli Stati Uniti nel settore della tecnologia dei semiconduttori e dei sistemi Ia”.

Usa: Pechino, “restrizioni su export chip per Ia violano diritto internazionale”

La Cina ha definito le nuove restrizioni all’esportazione di chip utilizzati per l’intelligenza artificiale (Ia) presentate dagli Stati Uniti una “flagrante violazione” delle regole del commercio internazionale. L’annuncio “è un altro esempio della generalizzazione del concetto di sicurezza nazionale e dell’abuso del controllo delle esportazioni, nonché una flagrante violazione delle regole economiche e commerciali multilaterali internazionali”, ha dichiarato il Ministero del Commercio di Pechino in un comunicato.

