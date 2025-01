Bimba ingerisce pila, 4 casi in 2 mesi in Toscana

MeteoWeb

L’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha recentemente registrato un nuovo caso di ingestione accidentale di una pila a bottone. Martedì scorso, una bambina di un anno e 11 mesi è stata ricoverata dopo aver ingoiato l’oggetto. Fortunatamente, la pila si era già spostata nello stomaco, evitando conseguenze gravi. Dopo due giorni, l’oggetto è stato espulso naturalmente, e la bambina è stata dimessa senza complicazioni.

È il 4° episodio di questo tipo in Toscana negli ultimi 2 mesi, segnalando un preoccupante aumento di incidenti. Le pile a bottone rappresentano un pericolo significativo, soprattutto per i bambini piccoli. Gli esperti dell’ospedale Meyer sottolineano i gravi rischi legati all’ingestione: se la pila rimane bloccata nell’esofago, può causare danni elettrici, chimici e meccanici. In tempi brevissimi, le mucose esofagee possono subire lesioni gravi, con ulcere estese e possibili fuoriuscite di acido corrosivo.

Un caso particolarmente critico si è verificato appena una settimana fa, quando una bambina di un anno ha rischiato la vita. Grazie alla collaborazione tra i medici dell’AOU Meyer IRCCS e dell’Ospedale del Cuore di Massa, è stato possibile salvarla attraverso un complesso intervento chirurgico. Purtroppo, non tutte le storie si concludono positivamente: lo scorso novembre, una bambina è deceduta per un incidente analogo.

