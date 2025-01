Bloccati da nebbia sul Monte Gorzano, soccorsi alpinisti

MeteoWeb

Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Lazio sul Monte Gorzano, a circa 2400 metri di quota, per soccorrere due alpinisti, originari di Foligno, rimasti bloccati a causa di un improvviso e fitto banco di nebbia. I due, che si trovavano nei pressi della vetta, hanno allertato tempestivamente i soccorsi, evitando di esporsi a rischi maggiori, vista la drastica riduzione della visibilità. L’operazione di soccorso ha visto la collaborazione di una pattuglia del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che ha effettuato il primo contatto con gli escursionisti, e, successivamente, l’intervento di una squadra del Cnsas Lazio, che, viste le buone condizioni sanitarie, ha provveduto al recupero e all’accompagnamento a valle dei due alpinisti. L’intervento si è rivelato particolarmente complesso a causa delle avverse condizioni meteo, per la presenza della nebbia che limitava la visibilità e per la conformazione del terreno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.