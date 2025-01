Bloccati dalla neve sul Monte Terminillo, salvati 6 escursionisti

MeteoWeb

Delicata operazione di soccorso sul Monte Terminillo: 6 escursionisti romani sono stati salvati dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio. I giovani si erano avventurati lungo un sentiero estivo nei pressi del Buco del Merlo, rimanendo bloccati a causa della neve e dalla presenza ghiaccio. I tecnici del Soccorso Alpino del Lazio, in una squadra mista con gli operatori della Guardia di Finanza, hanno raggiunto la zona indicata trovando gli escursionisti in una situazione critica, aggrappati agli alberi per evitare di scivolare e completamente impossibilitati a proseguire. Una volta verificate le condizioni degli escursionisti, i soccorritori li hanno messi in sicurezza e li hanno condotti illesi al Rifugio Sebastiani.

