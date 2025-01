Restano bloccati mentre tentano di raggiungere la Sila: salvati dai Vigili del Fuoco | FOTO

MeteoWeb

Disavventura, fortunatamente a lieto fine, per due giovani della provincia di Crotone. Erano partiti questa mattina a bordo di una Fiat Panda per raggiungere la Sila ma, lungo la strada, sono rimasti bloccati con la macchina in panne. Dopo vani tentativi di chiamare i soccorsi, essendo la zona priva di campo telefonico, i due giovani hanno inviato con il GPS del cellulare un SOS. La richiesta è stata recepita dal NUE112 di Torino che, nell’immediato, ha inoltrato la segnalazione di soccorso ai Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro.

Tempestivamente è stata inviata la squadra del Distaccamento di Sellia Marina che, tramite la posizione GPS, percorrendo a piedi circa due km di tratto innevato, ha individuato e raggiunto i due malcapitati. Gli stessi, in buono stato di salute, sono stati accompagnati nel comune di Sersale dove ad attenderli vi erano i familiari.

