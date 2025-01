Bloccato senza attrezzatura: soccorso sulla neve del Mont Chétif

MeteoWeb

Nonostante le condizioni invernali della montagna innevata, si è avventurato a piedi e senza attrezzatura adeguata sul Mont Chétif, vetta di 2.343 metri nel territorio Courmayeur, ed è stato costretto a chiamare i soccorsi. L’uomo, un cinquantenne italiano, ha perso la via del rientro e alle 19 ha chiesto l’intervento della Centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta (118 e Soccorso Alpino valdostano – Sav). Una squadra via terra adeguatamente attrezzata, con soccorritori del Sav e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entrèves, lo ha raggiunto portandogli scarpe adatte e ciaspole, per poi accompagnarlo a valle in sicurezza. L’uomo non ha avuto bisogno di assistenza sanitaria.

