Blue Ghost e la “biglia blu”: il lander immortala la Terra e punta alla Luna

Il lander lunare Blue Ghost di Firefly Aerospace ha catturato immagini mozzafiato della Terra, immortalata come una “biglia blu” dallo Spazio. Questo momento suggestivo è stato condiviso dalla compagnia ieri con un post su X, mentre il lander orbita attorno al nostro pianeta, preparandosi per la sua missione verso la Luna.

Un viaggio verso l’ignoto

Blue Ghost è decollato il 15 gennaio a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, nell’ambito della missione “Ghost Riders in the Sky”. Attualmente in orbita terrestre, il lander rimarrà in questa fase per circa 2 settimane. Successivamente, un’accensione del motore lo condurrà verso un viaggio di 4 giorni fino alla Luna. Una volta raggiunto il satellite naturale, Blue Ghost effettuerà un’altra manovra per entrare in orbita lunare, dove trascorrerà 16 giorni per poi scendere sulla superficie.

Immagini dallo Spazio

Durante una delle accensioni necessarie per innalzare la sua orbita, il lander ha catturato straordinarie immagini della Terra. “I nostri GhostRider hanno catturato la bellezza del nostro pianeta natale durante un’altra accensione in orbita terrestre. Questa seconda accensione del motore (e prima accensione critica) ha regolato l’apogeo di Blue Ghost (il punto più lontano dalla Terra) utilizzando solo i nostri propulsori Spectre RCS“, ha dichiarato Firefly Aerospace in un post sux.

Un programma per il futuro lunare

Blue Ghost fa parte del programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA, che combina payload scientifici dell’agenzia spaziale con lander lunari sviluppati privatamente. Questo programma supporta il programma Artemis della NASA, il cui obiettivo è riportare gli astronauti sulla Luna dopo oltre 50 anni.

Una volta sulla superficie lunare, il lander attiverà 10 esperimenti scientifici della NASA, progettati per studiare il regolite lunare (la polvere lunare), l’ambiente di radiazioni sulla Luna e l’interazione tra il vento solare e la magnetosfera terrestre. Inoltre, Blue Ghost dispiegherà un array di riflettori laser per misurare con precisione la distanza tra la Terra e la Luna.

Un fragile equilibrio temporale

Blue Ghost è stato progettato per operare sulla superficie lunare per un giorno lunare, equivalente a circa 2 settimane terrestri. Al calare del Sole sulla Luna, le batterie del lander si esauriranno rapidamente. Prima che ciò accada, Blue Ghost utilizzerà le sue ultime ore di energia per catturare immagini del tramonto lunare e condurre esperimenti sul comportamento della regolite al crepuscolo.

