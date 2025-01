SpaceX lancia i lander Blue Ghost e Resilience verso la Luna: obiettivi scientifici ambiziosi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oggi, mercoledì 15 gennaio, un razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato 2 lander robotici, Blue Ghost e Resilience, realizzati rispettivamente da Firefly Aerospace e dalla società giapponese ispace. Il lancio è avvenuto con successo alle 01:11 ora locale (07:11 ora italiana) dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Una collaborazione internazionale per l’esplorazione lunare

La missione Blue Ghost 1, soprannominata “Ghost Riders in the Sky“, segna la prima avventura lunare di Firefly Aerospace. Questo progetto è stato selezionato tramite il programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA, che punta a coinvolgere l’industria privata per accelerare il progresso scientifico e tecnologico legato all’esplorazione lunare.

Blue Ghost ha condiviso lo spazio a bordo del Falcon 9 con il lander Resilience di ispace. Entrambi i veicoli sono diretti verso la superficie lunare per completare una serie di esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche che sosterranno i futuri sforzi del programma Artemis della NASA.

Gli obiettivi della Missione Blue Ghost

Prima dell’arrivo in orbita lunare, il lander Blue Ghost condurrà esperimenti per misurare le particelle di vento solare nel campo magnetico terrestre, testare hardware resistente alle radiazioni e utilizzare i satelliti GPS per la navigazione intorno alla Luna. Una volta atterrato nel Mare Crisium, il lander porterà avanti analisi del regolite, studi sul flusso di calore e sulla conducibilità elettrica del sottosuolo lunare.

Tra gli strumenti principali figurano:

Next Generation Lunar Retroreflector (NGLR) – Un dispositivo che rifletterà impulsi laser dalla Terra per misurare con precisione sub-millimetrica la distanza tra la Terra e la Luna, migliorando la navigazione e lo studio dell’interno lunare;

Regolith Adherence Characterization (RAC) – Un esperimento progettato per studiare l’adesione del regolite a diverse superfici, al fine di migliorare la progettazione di tute spaziali e habitat lunari;

Electrodynamic Dust Shield (EDS) – Un sistema che utilizza correnti elettriche per prevenire l’accumulo di polvere lunare su pannelli solari e altre apparecchiature sensibili;

Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies (SCALPSS): Un set di telecamere che studierà l’interazione tra i motori del lander e il regolite durante l’atterraggio.

Un contributo alla conoscenza lunare

La missione include inoltre strumenti come LEXI, un telescopio a raggi X che monitorerà l’interazione tra il vento solare e la magnetosfera terrestre, e LISTER, un sistema per misurare il flusso di calore nel sottosuolo lunare. La dimostrazione tecnologica RadPC, invece, utilizzerà componenti commerciali per testare strategie di protezione contro le radiazioni nello Spazio profondo.

A bordo di Bleu Ghost anche LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment), il payload innovativo interamente progettato e realizzato in Italia per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, frutto della collaborazione tra ASI e la NASA.

Un tramonto spettacolare per Blue Ghost

Blue Ghost opererà sulla superficie lunare per circa 14 giorni terrestri, durante i quali raccoglierà dati e completerà esperimenti scientifici. Al calar del sole nel Mare Crisium, il lander perderà gradualmente la sua fonte di energia. Prima di spegnersi, Blue Ghost catturerà immagini di 2 eventi spettacolari: un’eclissi solare vista dalla Luna e il fenomeno della levitazione della polvere lunare osservato durante le missioni Apollo.

Con questa missione, Firefly Aerospace e i suoi partner internazionali hanno segnato una nuova pietra miliare nell’esplorazione spaziale.

