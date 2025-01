Blue Ghost osserva un fenomeno affascinante in rotta verso la Luna | VIDEO

MeteoWeb

Il lander lunare Blue Ghost di Firefly Aerospace ha catturato immagini straordinarie di un’eclissi vista dallo Spazio, un evento che è stato documentato durante il suo viaggio verso la Luna. Le immagini, rilasciate dalla NASA, mostrano la Terra oscurare il Sole, regalando un suggestivo spettacolo celeste. Il fenomeno è stato immortalato mentre il lander, lanciato il 15 gennaio a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, continua la sua missione verso la superficie lunare. Le immagini non sono solo un traguardo estetico, ma sottolineano anche il progresso tecnologico raggiunto nel monitoraggio e nell’esplorazione spaziale.

La missione del lander Blue Ghost

Il Blue Ghost è impegnato in un viaggio di 45 giorni verso la Luna. Dopo aver completato la prima accensione principale del motore, il lander trascorrerà ancora 21 giorni in orbita terrestre prima di intraprendere una fase di 4 giorni per raggiungere l’orbita lunare. Una volta in orbita, il lander orbiterà attorno alla Luna per 16 giorni, preparando il terreno per un tentativo di atterraggio sulla superficie lunare.

Una delle principali innovazioni tecnologiche a bordo di Blue Ghost è l’esperimento Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE), progettato per testare i sistemi di posizionamento, navigazione e tempistica basati su satelliti in prossimità e sulla superficie della Luna. Durante il viaggio, LuGRE ha stabilito un record di distanza per i segnali tra la Terra e la Luna, acquisendo segnali sia dai satelliti GPS statunitensi che dal sistema europeo Galileo a una distanza pari al 90% del tragitto verso la Luna.

Preparativi per l’orbita lunare

La NASA e Firefly Aerospace hanno confermato che Blue Ghost si trova in ottime condizioni, pronto per affrontare il prossimo passo della missione: la manovra di inserimento translunare prevista per il mese prossimo. Questo passo fondamentale metterà il lander sulla traiettoria corretta per raggiungere la Luna.

Blue Ghost, il primo lander lunare realizzato da Firefly Aerospace, è stato progettato per operare per circa 2 settimane terrestri, corrispondenti a un giorno lunare. Durante questo periodo, il lander eseguirà 10 esperimenti scientifici per conto della NASA, esplorando aspetti chiave della superficie lunare, tra cui le reazioni della regolite lunare (la polvere lunare) durante il tramonto e l’inizio della notte lunare.

