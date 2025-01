Cos’è davvero il Blue Monday: ecco perché il 20 gennaio NON è il giorno più triste dell’anno

MeteoWeb

Il “Blue Monday“, il giorno più triste dell’anno, è un concetto che ha fatto il giro del mondo, ma che in realtà non ha nessun fondamento scientifico. Il termine, che letteralmente significa “lunedì blu”, è stato coniato nel Regno Unito e deriva dal termine “blue”, che in inglese può anche indicare “triste”. Dietro questa data, però, c’è una storia di pubblicità e disinformazione che merita di essere svelata.

Blue Monday, l’origine della bufala

Il Blue Monday è stato introdotto nel 2005 da Cliff Arnall, un presunto professore di psicologia della Cardiff University, che sosteneva di poter calcolare scientificamente il giorno più triste dell’anno. Secondo lui, il terzo lunedì di gennaio era il giorno più deprimente dell’anno a causa di una serie di fattori, tra cui la fine delle vacanze natalizie, il meteo, il rientro al lavoro, i soldi spesi durante le festività e il fallimento dei buoni propositi per l’anno nuovo.

Per dimostrare questa teoria, Arnall creò una formula matematica che combinava tutte queste variabili. Tuttavia, l’equazione non aveva alcuna base scientifica, e lo stesso Arnall, che all’epoca era un tutor part-time, non aveva alcuna qualifica ufficiale per compiere tale tipo di analisi. In effetti, la Cardiff University ha preso le distanze, sottolineando che aveva ricoperto solo un incarico a tempo parziale fino al 2006.

Una campagna pubblicitaria travestita da scienza

La verità dietro il Blue Monday è che si trattava in realtà di una trovata pubblicitaria. Arnall ideò la formula per Sky Travel, un sito di viaggi che lo incaricò di utilizzare la “scoperta scientifica” per spingere le persone a prenotare vacanze. Il giorno che appariva come il più triste dell’anno diventava, quindi, l’occasione perfetta per suggerire una fuga verso mete esotiche.

Questa “formula scientifica” fu poi sfruttata da altre aziende nel corso degli anni, come nel caso della Wall’s Ice Cream, che commissionò ad Arnall l’elaborazione della data del “giorno più felice dell’anno”. L’industria del marketing si rese conto che un’informazione apparentemente scientifica potesse avere un forte impatto emotivo sulle persone, spingendole a fare acquisti in determinati periodi dell’anno.

Le implicazioni di un mito persistente

Nonostante l’origine del Blue Monday sia ormai nota, ogni anno si ripropone con forza, soprattutto sui social. La notizia che il terzo lunedì di gennaio sia il giorno più triste continua a circolare, alimentata da siti web, post e articoli che suggeriscono modi per “sopravvivere” a questa giornata. Non bisogna dimenticare che, in molti casi, questa visione superficiale può essere pericolosa.

Associare la tristezza alla mancanza di vacanze o al ritorno alla routine può sembrare una soluzione facile, ma rischia di nascondere problematiche ben più gravi, come la depressione clinica, che richiedono trattamenti adeguati. L’idea che basti comprare un viaggio o bere un bicchiere per risolvere un disagio psicologico è un messaggio fuorviante che può ridurre la gravità di una condizione seria.

La scienza dietro il Blue Monday, una leggenda metropolitana

Il Blue Monday è quindi una bufala, frutto di un mix di pseudoscienza e marketing. La sua esistenza non è supportata da alcuna ricerca scientifica valida. È importante che, quando si affrontano tematiche legate alla salute mentale, si faccia attenzione a non cadere nella trappola di approcci superficiali e facilmente commercializzabili.

In conclusione, il 20 gennaio 2025 non è il giorno più triste dell’anno, e non esistono formule matematiche per determinare la tristezza. La realtà è che ogni persona vive il proprio umore e benessere psicologico in modo unico, e le cause della sofferenza emotiva sono molto più complesse di quanto possano suggerire semplici equazioni pubblicitarie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.