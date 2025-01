Blue Origin, conto alla rovescia per il debutto del razzo New Glenn

MeteoWeb

Blue Origin si prepara a scrivere una nuova pagina della storia dell’esplorazione spaziale. Il razzo New Glenn è pronto per il suo volo inaugurale, fissato per venerdì 10 gennaio. La finestra di lancio di 3 ore si aprirà 7 ora italiana presso il Launch Complex 36 della Cape Canaveral Space Force Station, in Florida.

La missione, denominata NG-1, rappresenta un passo cruciale per Blue Origin. A bordo del razzo ci sarà il payload sperimentale Blue Ring Pathfinder, progettato per testare sistemi fondamentali di volo, infrastrutture di terra e capacità operative. Questo payload è parte del prototipo di logistica orbitale sviluppato dal Defense Innovation Unit (DIU).

L’obiettivo principale della missione è raggiungere con successo l’orbita terrestre. Inoltre, Blue Origin tenterà di far atterrare il primo stadio del razzo nell’Oceano Atlantico. Ciò segnerà un altro traguardo importante nel campo della riusabilità dei razzi, un aspetto centrale nella strategia dell’azienda.

