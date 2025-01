Blue Origin ci riprova, il razzo New Glenn debutterà il 16 gennaio

MeteoWeb

Dopo diversi rinvii e ostacoli tecnici, Blue Origin ha annunciato una nuova data per il tanto atteso debutto del suo razzo pesante New Glenn: il lancio è ora previsto per il 16 gennaio. La decisione arriva dopo un periodo di intensa preparazione e imprevisti che hanno messo alla prova l’azienda aerospaziale fondata dal miliardario Jeff Bezos.

Debutto rinviato

New Glenn avrebbe dovuto decollare il 10 gennaio, ma le condizioni meteorologiche avverse nell’Oceano Atlantico hanno costretto Blue Origin a posticipare la missione. La piattaforma di atterraggio per il primo stadio del razzo, una nave appositamente attrezzata chiamata “Jacklyn”, non avrebbe potuto operare in sicurezza a causa dei mari agitati.

Quando finalmente le condizioni sembravano favorevoli, un nuovo ostacolo è emerso ieri, 13 gennaio: la formazione di ghiaccio in una linea di spurgo di un sistema idraulico critico del razzo ha costretto i tecnici a sospendere il lancio. Secondo Blue Origin, non c’era abbastanza tempo per risolvere il problema prima della chiusura della finestra di lancio.

New Glenn, le sfide tecniche

New Glenn, con i suoi 98 metri di altezza, è un progetto ambizioso che rappresenta un passo cruciale per Blue Origin nel settore dei lanci orbitali. Progettato per essere riutilizzabile, almeno nel suo primo stadio, il razzo punta a ridurre significativamente i costi delle missioni spaziali, seguendo una filosofia già adottata con successo da SpaceX.

La missione inaugurale, denominata NG-1, prevede il lancio di una versione sperimentale della piattaforma spaziale Blue Ring. Questo test servirà a raccogliere dati fondamentali per le future missioni e a dimostrare le capacità tecnologiche del razzo.

New Glenn deve il suo nome a John Glenn, il primo americano ad orbitare attorno alla Terra, un omaggio alla storia dell’esplorazione spaziale. Con una capacità di carico notevole e una struttura 5 volte più alta del New Shepard – il razzo suborbitale di Blue Origin utilizzato per voli turistici – New Glenn si propone come un protagonista di primo piano nel mercato spaziale commerciale.

La strada verso il successo

Blue Origin non può permettersi ulteriori ritardi. Con concorrenti agguerriti come SpaceX, che ha consolidato la sua leadership grazie a una serie di lanci di successo, il debutto di New Glenn rappresenta un banco di prova cruciale per l’azienda di Bezos. Ogni passo falso potrebbe avere ripercussioni significative sulla credibilità e sulla competitività del programma spaziale di Blue Origin.

La nuova finestra di lancio, fissata per il 16 gennaio, offre un’opportunità decisiva per dimostrare che New Glenn è pronto a entrare in azione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.