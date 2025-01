Bostrico tipografo nelle peccete: la lezione di entomologia forestale

MeteoWeb

E’ in programma una lezione di entomologia forestale aperta al pubblico e “dimostrazione pratica dei danni causati da Ips typographus nel Parco dell’Adamello”, è quanto si legge in una nota inviata da UNIMONT. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 gennaio dalle ore 8:45 presso Casa del Parco dell’Adamello – Via Roma snc, Cevo (BS).

SALUTI E INTRODUZIONE | 8:45 – 9:00

Dott. Guido Calvi – Parco dell’Adamello (ente gestore: Comunità Montana di Valle Camonica)

Prof. Anna Giorgi – Università degli Studi di Milano

Prof. Sara Savoldelli – Università degli Studi di Milano

Prof. Marco Saracchi – Università degli Studi di Milano

PARTE TEORICA | 9:00-10:45

Prof. Massimo Faccoli – Università degli Studi di Padova

Bio-ecologia e dinamica di popolazione di bostrico tipografo

Dott. For. Alessandro Ducoli – Comunità Montana di Valle Camonica

Bostrico tipografo nel Parco dell’Adamello: diffusione, attività svolte e in atto

PARTE PRATICA | 11:00-13:00

Visione in bosco dei sintomi di infestazione e dei danni da bostrico in pecceta.

