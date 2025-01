Brasile, aereo finisce fuori pista ed esplode: morti e feriti | VIDEO

MeteoWeb

Un aereo Cessna privato con cinque persone a bordo è esploso questa mattina dopo essere finito fuori pista in fase d’atterraggio presso l’aeroporto di Ubatuba, sul litorale dello stato di San Paolo in Brasile. Secondo le prime ricostruzioni di CNN Brasil, quattro persone sarebbero state tratte in salvo, mentre i Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo senza vita del pilota. I feriti sono in totale 7: quattro passeggeri del volo – due adulti e due bambini – e tre persone che si trovavano sulla pista di skateboard invasa dal relitto del bimotore.

Le immagini registrate delle telecamere di videosorveglianza e quelle diffuse da alcuni cittadini sui social network mostrano il momento dell’impatto e il relitto dell’aereo adagiato tra la spiaggia di Itaguá e la pista di skateboard nel centro della cittadina.

Secondo il sistema dell’Agenzia nazionale di aviazione civile (Anac), il bimotore Cessna 525 fabbricato nel 2008 – con capacità di 7 passeggeri e due membri dell’equipaggio – aveva i permessi per la navigazione ma non poteva effettuare il servizio di ‘taxi aereo’.

In una nota, l’Aeronautica Militare brasiliana (FAB) ha reso noto che il Centro di investigazioni e prevenzione degli incidenti aeronautici (Cenipa) ha già avviato le indagini per risalire alle cause ed eventuali responsabilità del caso.

Incidente aereo in Brasile, bimotore finisce in spiaggia

