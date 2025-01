C/2024 G3 (ATLAS), la cometa che ha sfidato il Sole vista dalla ISS | FOTO

MeteoWeb

Il corrispondente speciale della TASS, il cosmonauta Roscosmos Ivan Vagner, ha condiviso una foto della cometa C/2024 G3 (ATLAS), che è sopravvissuta al perielio, il punto della sua orbita più vicino al Sole. La cometa C/2024 G3, classificata come “sun-grazer”, ha affrontato con successo l’estremo calore del Sole, mantenendo intatta la sua struttura. Con una magnitudine iniziale di -2,5, la sua luminosità potrebbe diminuire nelle prossime settimane, ma resta un oggetto di studio straordinario. La sua lunga orbita, che richiederà circa 135mila anni per un nuovo passaggio vicino al Sole, rende l’evento un’occasione rara per osservare un fenomeno celeste tanto spettacolare quanto imprevedibile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.