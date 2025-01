Allarme caldo anomalo: lo zero termico si impenna oltre i 2000 metri sulle Alpi ed oltre i 3000 al Centro-Sud

MeteoWeb

L’Italia si trova attualmente sotto l’influenza di una massa d’aria insolitamente mite per la stagione, come evidenziato dalla mappa dello zero termico prevista per le prime ore di martedì 28 gennaio dal modello ECMWF. Questa situazione meteorologica è il risultato di un’avvezione calda di origine subtropicale che sta interessando l’intera penisola. Il fenomeno è strettamente collegato alla presenza di una profonda circolazione depressionaria localizzata tra l’Irlanda e il Regno Unito, associata alla tempesta denominata Herminia. Questa configurazione barica sta determinando un flusso di correnti provenienti da Sudovest, responsabili del trasporto di aria calda verso l’Italia.

Le conseguenze di questa anomalia termica si riflettono in modo significativo sulle condizioni nivologiche dell’arco alpino italiano e della dorsale appenninica settentrionale. Nonostante siano previste precipitazioni nevose anche di forte intensità, la quota neve si attesterà a livelli decisamente elevati per il periodo, generalmente superiori ai 1.500-1.700 metri di altitudine.

Questa situazione meteorologica rappresenta un’anomalia termica considerevole per la fine di gennaio, periodo in cui normalmente ci si aspetterebbe temperature più rigide e nevicate a quote inferiori. L’innalzamento dello zero termico a livelli così elevati su tutto il territorio nazionale è un chiaro indicatore dell’eccezionalità dell’evento.

Gli effetti di questa configurazione barica non si limitano alle sole aree montane, ma influenzano il clima dell’intera penisola, con temperature generalmente al di sopra delle medie stagionali. Questo scenario meteorologico potrebbe avere implicazioni significative per vari settori, dall’agricoltura al turismo invernale.

