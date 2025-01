Meteo, caldo anomalo a gennaio: nuovo record mensile a Padova

MeteoWeb

Ieri, martedì 28 gennaio, è stata una giornata di caldo anomalo in Italia per questo periodo dell’anno. La città di Padova ha distrutto il suo record assoluto di caldo per gennaio, raggiungendo i +17,4°C, che superano abbondantemente il record precedente di +16,1°C stabilito nel 1958. Le massime tipiche di questo periodo dell’anno dovrebbero essere sui +7-8°C, quindi ieri si sono registrati valori di circa 10°C oltre la norma. Un’anomalia del genere in estate significherebbe temperature massime di +40-41°C. Riguardo al record precedente del 1958, quella era stata l’unica volta in cui si era saliti sopra i +16°C; una decina di volte si era andati sopra i +15°C, ma mai sopra i +17°C.

