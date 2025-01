Caldo e incendi in Australia: rogo fuori controllo nel Little Desert National Park

MeteoWeb

In Australia le autorità hanno disposto l’evacuazione di circa 1.500 persone a causa di un incendio boschivo fuori controllo che sta devastando il Sud del Paese, bruciando finora circa 65mila ettari di terreno. Il rogo è scoppiato ieri, in una giornata di caldo estremo, nel Little Desert National Park, un’area arida e ricca di vegetazione nell’Australia meridionale.

La città più vicina all’incendio è Dimboola, che conta circa 1.500 abitanti. Nella serata di ieri, le autorità hanno invitato i residenti ad abbandonare le loro abitazioni per motivi di sicurezza.

Jacinta Allan, leader politico regionale, ha riferito ai giornalisti che, al momento, non si registrano vittime. Tuttavia, le fiamme hanno distrutto almeno un edificio. Sul posto sono impegnati centinaia di vigili del fuoco, che stanno affrontando condizioni estremamente difficili per cercare di contenere il rogo.

Gli incendi in Australia evocano ancora il ricordo della “estate nera” del 2019-2020, durante la quale almeno 33 persone persero la vita, milioni di animali furono uccisi, 3mila abitazioni vennero distrutte e oltre un migliaio ettari di terreno andarono in fumo, colpendo duramente Victoria e Nuovo Galles del Sud.

