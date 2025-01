Caldo record ed enorme tempesta di sabbia in Spagna: caos sulla A-31 a La Gineta | VIDEO

MeteoWeb

Una tempesta di sabbia si è verificata nella provincia di Albacete, in Spagna, a causa della forte tempesta di oggi. Impressionanti le immagini che arrivano dalla A-31 nei pressi di La Gineta, con le auto ferme a causa della scarsa visibilità. Il terreno è molto secco e le forti raffiche di vento hanno sollevato e trasportato grandi quantità di sabbia e altri materiali in aria. Una vera e propria tempesta di sabbia e polvere ha sorpreso gli automobilisti che attraversavano questo punto della provincia di Albacete. A causa delle forti raffiche di vento registrate a mezzogiorno ad Albacete, i veicoli hanno dovuto fermarsi nel mezzo della A-31. Albacete è stata sotto allerta arancione per venti forti per tutta la giornata di oggi.

Caldo record in Spagna

Inoltre, oggi si sono registrate temperature particolarmente elevate per il periodo in Spagna, con punte di +28°C. In particolare, Valencia ha raggiunto una massima di +26,9°C, stabilendo un record storico mensile. Murcia, Alcantarilla e Melilla hanno invece raggiunto invece i +28°C.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.