Cambiamenti climatici, la proposta della rete dei Consorzi di bonifica ed irrigazione: l’appuntamento a Roma

Martedì 14 Gennaio p.v., nella sede CNEL a Roma (via Lubin, 2), sarà siglato un importante accordo interministeriale fra il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro e l’ ANBI – Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. La firma sarà anticipata, alle ore 10.30, dal workshop “Cambiamenti climatici: in Europa, nel Paese, per tutti nuove responsabilità e nuove scelte per la qualità della vita, dell’economia, dell’occupazione”. La proposta della rete dei Consorzi di bonifica ed irrigazione sarà introdotta dal Presidente del CNEL, Renato Brunetta e concluso dal Presidente di ANBI, Francesco Vincenzi.

