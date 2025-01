Campi Flegrei, Musumeci: “per le case danneggiate si passa alla fase operativa”

MeteoWeb

“Con la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, si è finalmente concluso l’iter per avviare la fase della riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali nei Campi Flegrei, resi inagibili dalle scosse di terremoto del 20 maggio scorso. Non appena il ministero dell’Economia e finanza assegnerà alla Regione Campania le risorse che abbiamo stanziato quale contributo dello Stato, si potrà passare alla fase operativa“: è quanto ha dichiarato, in una nota, il Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Il decreto dispone l’assegnazione alla Regione Campania dei 50 milioni di euro (nel triennio 2024-2026) destinati al ripristino degli immobili privati dichiarati inagibili e localizzati nella ‘zona di intervento’ ricadente nei Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli. “Il provvedimento – ha proseguito il Ministro – definisce la tipologia degli interventi finanziabili, la determinazione dei contributi, i costi ammissibili, le modalità di calcolo del contributo, la domanda di contributo, la concessione e l’erogazione del contributo, l’esecuzione dei lavori, l’annullamento, revoca, decadenza e rinuncia del contributo, le disposizioni finanziarie e la rendicontazione“.

