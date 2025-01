Intrigo Canale di Panama: il presidente risponde a Donald Trump

MeteoWeb

Il Canale di Panama ”non è un regalo’‘ che gli Stati Uniti hanno fatto ai panamensi. Così il presidente di Panama José Raul Mulino ha risposto alle affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui il Canale era uno “studio regalo” a Panama che “non avrebbe mai dovuto essere fatto”. ”Il Canale è e rimarrà di Panama”, ha affermato Mulino. ”Il Canale di Panama non è una concessione o un regalo degli Stati Uniti”, ha aggiunto durante una tavola rotonda al Forum di Davos, in Svizzera. Panama, ha aggiunto, ”non si lascerà distrarre da questo tipo di dichiarazioni”.

Usa, Cina: “sovranità e indipendenza Panama non negoziabili”

”Concordiamo con il presidente panamense Mulino sul fatto che la sovranità e l’indipendenza di Panama non sono negoziabili e che il canale non è sotto il controllo diretto o indiretto di alcuna grande potenza”. Lo ha affermato la portavoce del ministro degli Esteri cinese Mao Ning nel corso di una conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulle parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito al Canale di Panama.

Mao ha affermato che ”la Cina non partecipa alla gestione e al funzionamento del canale e non interferisce negli affari del canale”. Pechino, ha aggiunto, ”rispetta la sovranità di Panama sul canale e riconosce il canale come una via d’acqua internazionale permanente e neutrale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.