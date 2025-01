Il Canale di Panama si prepara alla siccità del 2025: “abbiamo imparato molto”

MeteoWeb

Il Canale di Panama si prepara ad affrontare la stagione secca con “entrambi i laghi pieni“. Lo ha espresso il Ministro degli Affari del Canale, José Ramón Icaza, durante l’insediamento della seconda legislatura del primo periodo regolare di sessioni dell’Assemblea Nazionale. “Il livello del lago Alhajuela è al suo massimo, sopra i 252 piedi (quasi 77 metri), e Gatún è a 88,8 piedi (27 metri)“, ha detto il funzionario, assicurando che la prolungata siccità del 2024 ha aiutato a “imparare molto” su come ottimizzare le risorse idriche utilizzate per il funzionamento del collegamento interoceanico.

L’amministratore del Canale, Ricauter Vásquez, ha assicurato in un’intervista a EFE che la stagione secca ha reso la gestione più “efficiente”. “Abbiamo dedicato tutte le nostre capacità – ha spiegato – a capire come svolgere i processi con il 25% di acqua in meno”.

