Cane disperso sul Monte Velino: salvato in elicottero dai Vigili del Fuoco | VIDEO

È stato salvato dall’equipaggio di Drago VF158 il cane che era disperso da ieri sul Monte Velino, in provincia dell’Aquila. Anakin, questo il nome del Siberian Husky, è stato individuato dall’alto in una zona innevata difficilmente accessibile. Raggiunto da una squadra dei Vigili del Fuoco via terra, il recupero è stato effettuato dall’elisoccorritore che si è calato con il verricello dall’elicottero del reparto volo di Pescara. Anakin, trovato in buone condizioni, dopo la visita del veterinario è stato riabbracciato dai proprietari.

