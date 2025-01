Caos treni a Milano, riattivata la circolazione ferroviaria su tutte le linee: la decisione sui rimborsi

MeteoWeb

Circolazione ferroviaria riattivata in tutto il nodo ferroviario di Milano. L’intervento dei tecnici di Rfi ha permesso di ripristinare la piena disponibilità dell’infrastruttura anche da e per Bologna, dopo la riattivazione dalle 10.30 delle linee da e per Venezia e Genova. “Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per chi ha rinunciato al viaggio, a seguito del problema tecnico alla linea elettrica che ha interessato una parte dei binari di Milano Centrale. Le cause sono in corso di accertamento”. Lo ha comunicato in una nota la stessa azienda spiegando di aver potenziato “l’assistenza, anche con kit e generi di conforto, e le informazioni a bordo treno e in tutte le stazioni interessate dalle ritardi”.

