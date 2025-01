Capodanno: 882 interventi dei vigili del fuoco, 36 feriti nel Napoletano

MeteoWeb

Sono stati 882 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, 179 in più rispetto allo scorso anno, quando sono stati 703. Il numero maggiore di interventi in Lombardia, ben 142. Gli altri interventi sono stati in Emilia-Romagna, 109, Veneto e Trentino Alto Adige 103, Campania 99, Lazio 70, Toscana 70, Piemonte 65, Liguria 61, Puglia 40, Friuli 38 Venezia Giulia 38, Marche 26, Sicilia 25, Calabria 13, Umbria 8, Abruzzo 7, Basilicata 3, Molise 3, Sardegna 0.

Capodanno, 36 feriti nel Napoletano

È di 36 feriti il bilancio delle persone ferite nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia. Due persone sono state raggiunte di striscio da proiettili vaganti ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sono 8 i minori feriti, di cui cinque hanno un’età compresa tra uno e 12 anni.

Feriti nel Salento

È di 6 feriti accertati il bilancio dello scoppio dei petardi durante i festeggiamenti di Capodanno in provincia di Lecce. Si tra in tutti i casi di persone maggiorenni, 2 delle quali hanno riportato danni alle mani e altre 4 ferite la cui gravità non è ancora specificata.

