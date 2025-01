Capodanno, esplode abitazione per fuochi d’artificio alle Hawaii: almeno 4 morti

MeteoWeb

Un’esplosione di fuochi d’artificio illegali in una casa a Honolulu, Hawaii, ha provocato almeno 4 morti e 20 feriti gravi durante i festeggiamenti di Capodanno. L’incidente, avvenuto a Salt Lake, un sobborgo della capitale, è stato confermato dal sindaco Rick Blangiardi, che ha sottolineato i gravi rischi legati all’uso di fuochi d’artificio illegali. Blangiardi ha definito l’episodio un “doloroso promemoria” del pericolo che tali pratiche rappresentano per la sicurezza pubblica e per le risorse dei soccorritori. Ha criticato la “sconsideratezza” di una minoranza di individui e ha promesso pene più severe, insieme a un impegno collettivo per fermare l’importazione di fuochi d’artificio illegali. Il sindaco ha ribadito l’importanza di garantire la sicurezza delle comunità locali, dichiarando che non si può tollerare che simili pericoli continuino a mettere in pericolo i residenti di O’ahu.

