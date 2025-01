Capodanno, la gelida pioggia battente non ha fermato la festa di Times Square

MeteoWeb

Nonostante il freddo e la pioggia incessante, decine di migliaia di persone si sono radunate a Times Square per dare il benvenuto al nuovo anno, confermando la resilienza e l’entusiasmo di New York. A mezzanotte in punto, tra abbracci e applausi, la famosa sfera geodetica illuminata, simbolo dell’evento dal 1907, ha completato la sua discesa, seguita da un breve spettacolo pirotecnico.

L’iconico incrocio di Manhattan, cuore pulsante della città, si è riempito di coriandoli – oltre 1,3 tonnellate – lanciati dai tetti circostanti, mentre le note di “New York, New York” di Frank Sinatra e “What a Wonderful World” di Louis Armstrong risuonavano nell’aria. L’evento ha attirato non solo newyorkesi, ma anche turisti da tutto il mondo, desiderosi di vivere l’atmosfera unica del Capodanno nella città che non dorme mai.

Le celebrazioni, che negli ultimi anni erano state limitate dalla pandemia, hanno rappresentato un ritorno alla normalità. La sicurezza è stata garantita da un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, a fronte di un’affluenza stimata in un milione di persone. Nonostante il maltempo, Times Square ha dimostrato ancora una volta perché rimane un simbolo globale di festa e speranza.

