MeteoWeb

Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno celebrato il Capodanno in un modo unico, preparando un “banchetto spaziale” in orbita. In un video condiviso da Alexander Gorbunov è stato possibile vedere come i membri dell’equipaggio hanno allestito un piccolo festeggiamento tra le stelle. Nonostante le difficoltà ambientali e la microgravità, gli astronauti hanno dato vita a una tradizione che unisce scienza e celebrazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.