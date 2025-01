Casa Bianca, passaggio di consegne: Biden accoglie Trump tra formalità e tensioni | FOTO

MeteoWeb

“Benvenuto a casa”. Così Joe Biden ha accolto Donald Trump alla Casa Bianca, appena sceso dalla limousine insieme alla moglie Melania. Il presidente eletto e la nuova first lady hanno stretto le mani al presidente uscente e alla moglie Jill, che li hanno accolti per un té alla Casa Bianca. “E’ una vergogna, molti sono colpevoli di grandi crimini”. Così Donald Trump, in una dichiarazione inviata a Nbcnews proprio mentre si recava alla Casa Bianca per incontrare Joe Biden, si è scagliato contro le misure di grazia annunciate questa mattina dal presidente uscente per Anthony Fauci, il generale Mark Milley, membri e testimoni della commissione sull’assalto al Congresso.

Usa: Meloni alla messa per Trump alla St. John church

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte alla messa in programma alla chiesa episcopale di St. John, di fronte alla Casa Bianca, prima tappa ufficiale del programma dell’inauguration day di Donald Trump.

Presenti, tra gli altri, il ceo di Meta Mark Zuckerberg, il ceo di Amazon Jeff Bezos e quello di Tesla Elon Musk alla funzione religiosa. Lo ha riferito l’emittente Abc, precisando che ha partecipato alla messa anche l’ex primo ministro britannico, Boris Johnson.

