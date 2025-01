Nasce un centro di ricerca per il nucleare: 1000 esperti e un reattore di ricerca da 10 MWt

MeteoWeb

Il ministero della scienza e della tecnologia vietnamita ha di recente approvato la costruzione, nella provincia meridionale di Dong Nai, di un centro di ricerca nel campo delle tecnologie del nucleare, destinato a diventare il centro dell’industria nucleare del Vietnam. Secondo le previsioni, come riporta Vietnam News, la struttura impiegherà complessivamente tra gli 800 ed i 1000 esperti e specialisti, estendendosi su una superficie di circa 100 ettari, e sarà dotata di un reattore di ricerca da 10 MWt. Al suo interno verrà formata una forza lavoro altamente qualificata in grado di aumentare l’applicazione dell’energia nucleare nello sviluppo socioeconomico, in particolare in agricoltura, industria, sanità, minerali e altri settori chiave.

