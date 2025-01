Il centro spaziale di Malindi apre le porte ai visitatori italiani

MeteoWeb

Il Centro Spaziale Luigi Broglio di Malindi, in Kenya, ha inaugurato il suo primo “Open Day” per visitatori italiani, promosso dall’Ambasciata d’Italia in Kenya e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L’iniziativa mira a valorizzare l’eccellenza italiana nel settore aerospaziale e il ruolo della base di Malindi nello sviluppo tecnologico. Alla giornata hanno partecipato imprenditori italiani del settore turistico, che hanno visitato le strutture della base e il nuovo museo dedicato a Luigi Broglio, pioniere della prima base spaziale in Africa subsahariana nel 1966.

Il museo, inaugurato lo scorso ottobre dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal Ministro della Difesa keniano, Sopyan Tuya, ospita la mostra “Luigi Broglio, a Kenyan trip to the stars”, creata con l’ASI e la Kenya Space Agency. L’evento ha suscitato entusiasmo tra i partecipanti e proseguirà a febbraio, in collaborazione con le strutture alberghiere locali, per promuovere il turismo e la consapevolezza sull’importanza del settore spaziale italiano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.