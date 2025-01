Cheltenham-Walsall posticipata per condizioni avverse: il campo è… ghiacciato | FOTO

MeteoWeb

La partita di Sky Bet League Two del campionato inglese prevista per sabato 4 gennaio tra il Cheltenham e il Walsall è stata ufficialmente rinviata a causa di un campo ghiacciato. La decisione è stata presa dopo un’ispezione approfondita del terreno di gioco da un ufficiale di gara designato dalla English Football League (EFL). Nonostante l’applicazione delle coperture antigelo sul campo, le rigide temperature notturne previste, che scenderanno nuovamente sotto lo zero, hanno reso inevitabile il rinvio. Secondo quanto riportato dagli organizzatori, non c’è alcuna possibilità che il campo raggiunga le condizioni ottimali per ospitare l’incontro previsto per il calcio d’inizio di domani.

Un problema comune in inverno

Il rinvio per condizioni climatiche avverse è un fenomeno ricorrente nei campionati inglesi durante i mesi invernali. Nonostante i tentativi di proteggere il terreno di gioco con coperture specifiche, le basse temperature continuano a rappresentare una sfida logistica significativa per le squadre e gli organizzatori. Eventi come questo sottolineano l’importanza di investire in tecnologie più avanzate per la manutenzione dei campi, come sistemi di riscaldamento sotterranei, già utilizzati in molti stadi delle categorie superiori.

Implicazioni per la classifica

Il rinvio della partita potrebbe avere implicazioni per la classifica della League Two, considerando l’importanza di ogni punto nella lotta per la promozione o per evitare la retrocessione. Entrambe le squadre dovranno ora adattare i loro calendari già fitti per includere la nuova data del match. Il Walsall guida la classifica ed è pienamente in corsa per la promozione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.