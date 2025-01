Ciclone Chido, a Mayotte ancora una quarantina di dispersi

MeteoWeb

Oltre ai 39 morti e alle migliaia di feriti, le autorità di Mayotte hanno stimato che potrebbero esserci “una quarantina di dispersi, senza dei quali siano stati trovati resti“, in seguito al passaggio del ciclone Chido che ha devastato l’arcipelago francese nell’Oceano Indiano. “Ci sono prove che ci permettono di credere che queste persone (scomparse) sono purtroppo vittime di Chido”, ha dichiarato il prefetto di Mayotte, François-Xavier Bieuville, in una conferenza stampa a Mamoudzou. Ma “questo dato va verificato“, avverte il rappresentante dello Stato francese che ricorda che sono in corso lavori investigativi. “Il numero delle persone decedute non corrisponde alla realtà delle 100mila persone che vivono in alloggi precari”, si legge negli aggiornamenti quotidiani della prefettura.

Nelle prime ore dopo il ciclone del 14 dicembre, Bieuville pensava che ci sarebbero stati “certamente diverse centinaia, forse ci avvicineremo a mille, o anche a qualche migliaio” di morti. Il bilancio delle vittime ammonta piuttosto a “qualche dozzina o qualche centinaio”, ha affermato il Primo Ministro François Bayrou durante un viaggio a Mayotte il 30 dicembre, più di due settimane dopo il ciclone, stimando che le “voci di migliaia di morti” fossero ” infondato in questo momento”.

Il prefetto di Mayotte è stato interrogato dalla stampa anche sulla richiesta di una commissione d’inchiesta da parte del senatore mahorais Saïd Omar Oili che accusa lo Stato di mancanza di trasparenza e di non aver effettuato ricerche sulle persone scomparse. “Abbiamo svolto un lavoro investigativo dal 14 dicembre”, con squadre di Polizia, Gendarmeria e Vigili del Fuoco, ha risposto Bieuville. “Ci sono stati 514 interventi di questo tipo” dall’inizio della crisi, che hanno permesso di curare 3.500 persone, ha sottolineato.

