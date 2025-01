Ciclone Chido, a Mayotte sorveglianza per rischio epidemie e disturbi psicologici

MeteoWeb

Quasi tre settimane dopo il passaggio devastante del ciclone Chido attraverso Mayotte, sono state messe in atto una sorveglianza epidemiologica rafforzata e la raccolta di informazioni su traumi, decessi e disturbi psicologici, ha annunciato Santé Publique France. In un aggiornamento del 31 dicembre, l’agenzia sanitaria sottolinea la necessità di rafforzare i sistemi di sorveglianza epidemiologica, oltre alle priorità immediate (gestione dei feriti e delle emergenze vitali, miglioramento dell’accesso alle cure, ecc.). A Mayotte, devastata dal ciclone, “il deterioramento delle infrastrutture di base – abitazioni distrutte, disponibilità limitata di acqua potabile ed elettricità – aumenta il rischio di epidemie”. Le “minacce principali” includono la febbre tifoide, il colera, la gastroenterite da rotavirus, la leptospirosi e le infezioni respiratorie come la bronchiolite.

Un sistema di “sorveglianza rafforzata”, “istituito nell’immediatezza del ciclone”, sta raccogliendo dati dalle strutture sanitarie (centro ospedaliero di Mayotte, ospedale da campo, centri medici, ecc.). Questi dati riguardano traumi (fratture, ferite, contusioni), ustioni, disturbi psicologici (stress, ansia, angoscia, sintomi depressivi), diarrea, vomito, patologie respiratorie e scompensi di malattie croniche. Tuttavia, “al momento, la regolarità della raccolta dei dati dipende fortemente dalla capacità dei team di viaggiare”, sottolinea l’SpF.

Inoltre, si stanno raccogliendo informazioni su “traumi, decessi, problemi psicologici e accesso all’acqua potabile” dalla popolazione tramite un questionario, “con l’aiuto delle associazioni locali e i rinforzi della riserva sanitaria”. L’obiettivo è “identificare i pazienti che necessitano di cure urgenti e registrare eventuali decessi (…) che non sono stati segnalati alle autorità”.

I dati iniziali di questa “sorveglianza comunitaria” mostrano “un impatto psicologico significativo: quasi il 48% delle famiglie ha segnalato problemi legati allo stress o alla paura, aggravati dal deterioramento delle condizioni di vita”.

La distruzione causata dal passaggio del Chido il 14 dicembre “ha ostacolato notevolmente l’accesso all’assistenza sanitaria, all’acqua potabile e all’igiene e ai prodotti alimentari, esacerbando la vulnerabilità di una popolazione già in una situazione precaria”. E una settimana dopo l’impatto del ciclone, nota l’SpF, alcune “ferite super-infette” potrebbero aver richiesto l’amputazione, “a causa dei ritardi nel trattamento”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.