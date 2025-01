Ciclone Dikeledi, innalzata a rossa l’allerta meteo a Mayotte

MeteoWeb

Meno di un mese dopo il devastante passaggio del ciclone Chido su Mayotte, l’arcipelago francese nell’Oceano Indiano è stato nuovamente posto in allerta rossa a partire dalle 20 di oggi a causa dell’arrivo di un nuovo ciclone. Lo ha annunciato la prefettura di Mayotte, in previsione del passaggio di Dikeledi, una tempesta che si prevede molto umida. Il prefetto di Mayotte Francois-Xavier Bieuville, intervistato dal canale televisivo Mayotte La 1ere ha detto: “ho deciso di anticipare l’allerta rossa alle 22 per permettere a tutti di mettersi al riparo, di confinarsi, di prendersi cura delle persone vicine, dei bambini, delle famiglie, delle persone vulnerabili, dei nonni, delle madri isolate, per garantire che tutti possano essere protetti in questo periodo”.

Le previsioni di Météo France indicano che Dikeledi, pur essendo una tempesta tropicale intensa, dovrebbe indebolirsi nella notte tra sabato a domenica, diventando una forte tempesta tropicale. Tuttavia, il rischio di forti piogge e venti rimarrà elevato durante il passaggio del ciclone, previsto per domenica.

Il passaggio di Dikeledi avviene in un contesto di vulnerabilità per Mayotte, che meno di un mese fa ha subito gravi danni a causa del ciclone Chido, con un bilancio di almeno 39 vittime e oltre 5.600 feriti.

