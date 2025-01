Il ciclone Dikeledi avanza, Mayotte in allerta arancione

MeteoWeb

L’arcipelago di Mayotte è in allerta arancione oggi, sabato 11 gennaio, in previsione del passaggio del ciclone Dikeledi, che si avvicinerà alla zona Sud del dipartimento d’oltremare francese. Questa allerta arriva a meno di un mese dalla devastante furia del ciclone Chido, il più potente a colpire Mayotte negli ultimi 90 anni.

Secondo la prefettura, il livello di allerta arancione implica misure precauzionali significative, come la sospensione della circolazione delle barche locali e il monitoraggio costante delle condizioni meteo. Si prevedono infatti condizioni in peggioramento a partire da sabato sera ora locale, con forti piogge e venti che potrebbero causare inondazioni. Le autorità hanno invitato la popolazione a prepararsi per il possibile avvicinamento del ciclone e per l’attivazione dell’allerta rossa.

Le previsioni di Météo France indicano che Dikeledi, pur essendo una tempesta tropicale intensa, dovrebbe indebolirsi nella notte tra sabato a domenica, diventando una forte tempesta tropicale. Tuttavia, il rischio di forti piogge e venti rimarrà elevato durante il passaggio del ciclone, previsto per domenica. Alle 03:34 locali di sabato, Dikeledi si trovava a 800 km a Est dell’arcipelago.

Il passaggio di Dikeledi avviene in un contesto di vulnerabilità per Mayotte, che meno di un mese fa ha subito gravi danni a causa del ciclone Chido, con un bilancio di almeno 39 vittime e oltre 5.600 feriti.

Le temperature elevate delle acque dell’Oceano Indiano (vicine ai 30°C) forniscono più energia alle tempeste, un fenomeno che si sta manifestando anche nell’Atlantico e nel Pacifico.

