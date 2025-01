Tragedia a Cimadera: frana travolge un’auto, morto un 44enne svizzero

MeteoWeb

Una frana ha colpito oggi un ‘auto in transito provocando la morte di un uomo di 44 anni. E’ accaduto in Svizzera, poco dopo le 16, in via Cugnoli a Cimadera, una frazione di Lugano. Lo rende noto la Polizia cantonale, i cui agenti sono intervenuti con il supporto della Polizia Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde, i pompieri e il geologo cantonale. La vittima è un cittadino svizzero. L’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La strada cantonale rimarrà chiusa almeno fino alle 12.00 di domani per consentire i lavori di messa in sicurezza.

