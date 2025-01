Cina, nel 2024 acque costiere mai così calde: nuovo record

MeteoWeb

La temperatura media nelle acque costiere della Cina è aumentata per il secondo anno consecutivo nel 2024, raggiungendo il record di +21,50°C in un anno che è stato il più caldo mai registrato a livello globale. È quanto emerge da un report del Centro nazionale cinese per le previsioni ambientali marine. La temperatura media annuale della superficie del mare è aumentata di 0,15°C rispetto al 2023 e di 1,16°C rispetto a quella che è stata definita una media annuale normale dal 1981 al 2010. Il riscaldamento degli oceani – ha spiegato il Centro – porterà a “frequenti eventi meteorologici e climatici estremi”, ponendo una seria minaccia ai mezzi di sussistenza.

“Il riscaldamento degli oceani – ha aggiunto il Centro – contribuisce a un terzo dell’innalzamento del livello del mare a livello globale e le zone costiere e di bassa quota affrontano rischi sempre più gravi legati all’innalzamento del livello del mare, come l’erosione del suolo”. Il Centro ha affermato che avrebbe “monitorato attentamente” le temperature globali del mare nel 2025.

La Cina si descrive come uno dei Paesi più vulnerabili al clima al mondo. Lo scorso anno, il Paese ha dovuto affrontare una serie di eventi meteorologici estremi, dal violento passaggio del super tifone Yagi nel sud di Hainan a settembre alla tempesta più forte che abbia colpito Shanghai dal 1949.

