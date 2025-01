La Cina sta costruendo enormi bunker a Pechino: “si preparano alla guerra nucleare” | FOTO

MeteoWeb

L’esercito cinese sta costruendo un enorme complesso nella parte occidentale di Pechino che, secondo i servizi segreti statunitensi, servirà come centro di comando in tempo di guerra molto più grande del Pentagono, secondo quanto riferito da attuali ed ex funzionari americani al Financial Times.

Le immagini satellitari ottenute dal Financial Times, che sono al vaglio dell’intelligence statunitense, mostrano un sito di costruzione con buche profonde che, secondo gli esperti militari, ospiteranno bunker di grandi dimensioni e temprati per proteggere i leader militari cinesi in caso di conflitto, inclusa potenzialmente una guerra nucleare.

