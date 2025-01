La Cina conquista lo Spazio, il bilancio: passeggiate spaziali record, 181 progetti e 34 scoperte

MeteoWeb

Negli ultimi due anni, la China Manned Space Agency (CMSA) ha raggiunto traguardi straordinari, consolidando il ruolo della Cina come leader nell’esplorazione spaziale. In un rapporto inedito è stato riportato che con 181 progetti scientifici realizzati e 5 equipaggi di 15 taikonauti coinvolti in missioni di lunga durata, il programma spaziale cinese ha prodotto almeno 34 scoperte innovative. Questi risultati includono studi sulla vita in condizioni di microgravità, ricerche su scienze fisiche e lo sviluppo di tecnologie avanzate.

Dal dicembre 2022, quasi 2 tonnellate di materiale scientifico sono state inviate alla stazione spaziale Tiangong, mentre circa 100 campioni e 300 terabyte di dati sono stati recuperati per analisi approfondite. Tra i risultati più significativi, 2 astronauti della missione Shenzhou-19 hanno stabilito un record mondiale a dicembre 2024, completando una passeggiata spaziale di oltre 9 ore, superando il precedente primato statunitense.

Le missioni di rientro, tra cui quella della Shenzhou-18, hanno riportato sulla Terra 34,6 km di campioni per studi avanzati. Con una stazione spaziale pienamente operativa e un programma in continua espansione, la Cina dimostra non solo capacità tecnologiche all’avanguardia, ma anche una visione chiara e ambiziosa del futuro dell’esplorazione spaziale globale.

