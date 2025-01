Dalla Cina al Lago di Pergusa: studenti alla scoperta del “valore dell’acqua in Sicilia”

MeteoWeb

Quindici studenti provenienti dalla Xi’an Jiaotong University, dipartimento di Architettura, sono in visita ad Enna, per un laboratorio che li porterà a progettare un centro di ricerca e spazi dedicati all’accoglienza di ricercatori e turisti in ambito ecoturistico, coinvolgendo anche le comunità locali. La loro visita si sviluppa lungo un percorso che li ha portati da Palermo al Lago di Pergusa.

I ragazzi, di età compresa tra i 22 e i 24 anni e prossimi alla laurea a luglio di quest’anno, sono accompagnati da due docenti siciliani che risiedono da anni in Cina: Silvia Alvano, palermitana, e Girolamo Barbaccia, originario di Cefalù.

“Ho pensato di selezionare il tema del cambiamento climatico e, da siciliana, ho pensato al processo di desertificazione e, dunque, la fine del lago di Pergusa che la scorsa estate è arrivato ai minimi storici – ha spiegato Alvano – Pergusa è proprio un caso emblematico“. Gli studenti, prima di arrivare ad Enna, hanno fatto una formazione teorica a Palermo. “Grazie al professore Manfredi Leone, dell’università di Architettura di Palermo, abbiamo visitato l’orto botanico e la Zisa. Mentre ad Enna grazie alla fattiva collaborazione con la pro loco e la sua presidente, Gioia Pugliese, abbiamo visitato villa Zagaria con il campo del germoplasma, che raccoglie gli ulivi da tutto il mondo, il lago di Pergusa, con la sua riva dei giunchi e incontrato la comunità di Pergusa. Tutto questo per capire il valore dell’acqua e cosa significa l’acqua in Sicilia“, hanno dichiarato gli studenti.

