I cinque migliori contenuti di radiologia del 2024 alla Diagnostic Imagingè: dalla radioterapia alla claustrofobia nella risonanza magnetica

Diagnostic Imagingè una rivista medica peer-reviewed internazionale che si occupa di radiologia e imaging medico. Offre aggiornamenti sulle ultime tecniche diagnostiche, tecnologie emergenti e best practice, pubblicando articoli di ricerca, recensioni e notizie rilevanti per i professionisti del settore. Nel contesto di questa prestigiosa pubblicazione, sono stati selezionati i cinque contributi più letti e discussi dell’anno, premiando lavori che combinano innovazione, rilevanza clinica e attenzione al paziente. Tra questi spicca l’articolo sulla claustrofobia in risonanza magnetica, scritto dal TSRM Giuseppe Scappatura dell’UOC Radiologia del GOM di Reggio Calabria, riconosciuto come uno dei contenuti più letti del 2024.

L’articolo affronta un tema spesso sottovalutato: il comfort del paziente durante esami complessi. La claustrofobia in risonanza magnetica rappresenta una sfida significativa, richiedendo strategie innovative e un approccio empatico per migliorare l’esperienza del paziente e il successo degli esami. Il contributo del TSRM Giuseppe Scappatura evidenzia la necessità di soluzioni che coniughino innovazione tecnologica e attenzione umana, dimostrando che una radiologia più inclusiva e centrata sul paziente è non solo possibile ma essenziale. Questo riconoscimento rappresenta un passo importante verso una pratica radiologica sempre più avanzata e attenta al benessere delle persone.

I cinque migliori contenuti

La radioterapia mirata guidata da PSMA PET/CT può avere un impatto sul cancro alla prostata oligometastatico? La risonanza magnetica dovrebbe essere obbligatoria prima delle decisioni di sorveglianza attiva per i pazienti con cancro alla prostata a rischio intermedio? Prospettive attuali sui problemi della forza lavoro in radiologia e possibili soluzioni Claustrofobia nella risonanza magnetica: un’analisi delle cause, degli impatti e delle soluzioni Una vittoria per la radiologia: la nuova proposta del CMS garantirebbe la copertura della colonscopia con TC nel 2025.

