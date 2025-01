La classifica sulle importazioni di gas: quanto ha pagato l’Unione Europea a novembre

MeteoWeb

L’Unione Europea ha pagato 664 milioni di euro per il gasdotto russo a novembre, con la Slovacchia che ha pagato l’importo più alto in oltre 1,5 anni, secondo i dati Eurostat ed i calcoli TASS. La Russia è rimasta tra i leader in termini di valore totale delle importazioni di gas nell’Ue con una quota del 18,8%, insieme ad Algeria e Stati Uniti. I Paesi Ue hanno pagato oltre 592 milioni di euro per il GNL dalla Russia a novembre 2024, il 15,6% in meno rispetto al mese precedente e il 17,6% in meno rispetto all’anno precedente. Si tratta del livello più basso da settembre 2024, quando sono stati spesi 548 milioni di euro per pagare le forniture di GNL russe. Tra i principali importatori ci sono stati Francia (240,5 milioni di euro), Spagna (233 milioni di euro, il massimo di luglio 2024) e Olanda (104 milioni di euro, il livello più alto in un anno). Il Belgio ha ridotto di cinque volte gli acquisti di GNL dalla Russia su base mensile, a 14,6 milioni di euro.

Lo scorso novembre l’Unione europea ha inoltre importato gas russo da gasdotto per un valore di 664 milioni di euro, con la quota maggiore sviluppata da Ungheria (258 milioni di euro, il massimo di gennaio 2024), Grecia (164 milioni di euro) e Slovacchia ( 151 milioni di euro, il massimo di febbraio 2023). Le statistiche sull’Austria non sono state divulgate, mentre l’Italia ha ridotto le importazioni di gas dalla Russia al livello più basso dall’inizio del 2024, acquistando gas per un valore di 78 milioni di euro. Complessivamente, a novembre 2024 l’Ue ha acquistato gas per un valore di circa 1,26 miliardi di euro, il 4% in meno rispetto al mese precedente e l’11% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. La Russia è stata il terzo fornitore, con una quota del 18,8%, in calo rispetto al 21,2% di ottobre.

La classifica sulle forniture

L’Algeria è nuovamente in cima alla lista con una quota del 25,5% e forniture all’Europa per un valore di 1,7 miliardi di euro, seguita dagli Stati Uniti con una quota del 20,4% di forniture di GNL per un valore di 1,36 miliardi di euro. La Norvegia è stata la quarta, con una quota del 13,8% e consegne per un valore di 923 milioni di euro, seguita dall’Azerbaigian con una quota del 6,8% e forniture per un valore di 452 milioni di euro. Nei primi 11 mesi del 2024, l’Unione europea ha pagato 6,7 miliardi di euro per il gas russo, in calo rispetto ai 7,3 miliardi di euro dello stesso periodo del 2023. Gli acquisti di GNL dalla Russia sono stati pari a 6,3 miliardi di euro nel periodo gennaio-novembre, in calo rispetto ai 7,4 miliardi di euro dell’anno precedente.

Secondo il programma RePower EU, l’Ue mirava a ridurre la dipendenza dal petrolio e dal gas russi di due terzi entro la fine del 2022 e portarla a zero entro la fine del 2027. Nel frattempo, il costo degli acquisti di GNL russo per l ‘Ue è aumentato del 150% in tre anni, a causa di un aumento dei prezzi e del volume delle consegne di GNL dalla Russia.

