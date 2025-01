Clima, il 2024 è il 2° anno più caldo mai registrato in Australia

MeteoWeb

Il 2024 è stato il secondo anno più caldo in Australia da quando sono iniziate le rilevazioni nazionali nel 1910, con una temperatura media nazionale di +1,46°C rispetto alla media del periodo 1961-1990. Lo ha annunciato il Bureau of Meteorology (BoM) del governo australiano nel suo report preliminare sul clima del 2024. La temperatura massima media nazionale è stata di 1,48°C sopra la media, la quarta più alta da quando sono iniziate le registrazioni nazionali nel 1910, e la minima media nazionale è stata di +1,43°C, ovvero la più alta da quando sono iniziate le registrazioni nazionali, nel 1910.

Secondo il BoM, “le ondate di calore sono state persistenti per tutto l’anno” e “a livello nazionale l’estate 2023-24 è stata la terza più calda mai registrata, l’inverno è stato il secondo più caldo mai registrato e la primavera è stata la più calda mai registrata”. Condizioni di ondate di calore da bassa a grave hanno colpito vaste zone dell’Australia all’inizio del 2024 e da settembre a dicembre.

Le precipitazioni

Secondo il report del Bureau of Meteorology, le precipitazioni medie a livello nazionale nel 2024 sono state superiori del 28% rispetto alla media del periodo 1961-1990, attestandosi a 594mm, il che lo rende l’ottavo anno più piovoso da quando sono iniziate le rilevazioni nazionali nel 1900. Le precipitazioni sono state superiori alla media nel Territorio del Nord, nelle zone settentrionali e interne dell’Australia Occidentale, in gran parte del Queensland, nelle zone settentrionali e interne del Nuovo Galles del Sud e nelle zone occidentali e nordorientali dell’Australia Meridionale.

Le precipitazioni nell’Australia settentrionale nel suo complesso (a nord di 26° S) sono state superiori del 42% rispetto alla media del periodo 1961-1990, rendendolo il quinto anno più piovoso da quando sono iniziate le rilevazioni nazionali nel 1900 e il più piovoso dal 2011.

Le precipitazioni sono state inferiori alla media in alcune zone del nord-ovest e del sud-ovest dell’Australia Occidentale, nelle aree meridionali dell’Australia Meridionale, nella maggior parte del Victoria, nelle aree occidentali e meridionali della Tasmania, nel sud-est del Nuovo Galles del Sud e in alcune parti dell’entroterra centrale e della costa centrale del Queensland.

Acque superficiali

I livelli di stoccaggio delle acque superficiali sono diminuiti nelle zone meridionali del Paese, incluso il bacino Murray-Darling, a causa delle condizioni di siccità e dei bassi afflussi. Tuttavia, lo stoccaggio totale delle acque superficiali dell’Australia è rimasto elevato alla fine dell’anno, al 72,9% della capacità accessibile.

Clima in riscaldamento

Secondo il rapporto State of the Climate 2024, il clima australiano si è riscaldato in media di 1,51 (± 0,23°C) da quando sono iniziate le rilevazioni nazionali, nel 1910. “Il riscaldamento in Australia è in linea con le tendenze globali, con un grado di riscaldamento simile alla media complessiva delle aree terrestri del mondo”, ha sottolineato il BoM.

