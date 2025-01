Clima, il 2024 l’anno più piovoso in Valle d’Aosta dal 2000

MeteoWeb

Il 2024 è stato l’anno più piovoso in Valle d’Aosta dal 2000: è quanto ha riportato il Centro funzionale regionale. Con 1.170 millimetri di media sul territorio regionale, la pioggia caduta lo scorso anno ha superato di poco altre 3 annate piovose (2002, 2008 e 2018). Le precipitazioni cumulate annuali più elevate sono state registrate nella zona del Gran San Bernardo (1.935 millimetri), nella valle del Lys (1.786 mm a Lillianes) e in quella di Champorcher (1.732 mm al rifugio Dondena). “Le forti precipitazioni – viene spiegato – associate alla fusione in quota sono state anche la causa dell’alluvione del 29 giugno scorso, che ha colpito in particolare Cogne e Cervinia. In poche ore sono stati registrati 133 millimetri a Lillaz e 119 in Valnontey, l’equivalente di oltre un mese di pioggia in queste località“. A causa delle abbondanti precipitazioni le portate nei torrenti e nella Dora Baltea sono state elevate, in particolare in tarda primavera e in estate, periodi in cui si è aggiunto il contributo della fusione della neve e dei ghiacciai.

Per quanto riguarda le temperature, alla stazione dell’aeroporto di Saint-Christophe, la temperatura media misurata è stata di 12,9 gradi, un grado in più della media di riferimento (1991-2020) ma quasi un grado in meno rispetto al 2022 e al 2023, che avevano fatto registrare 13,7 gradi. In quota, alla stazione a 2.360 metri in prossimità del Colle del Gran San Bernardo, la temperatura media del 2024 è stata di 2,7 gradi, inferiore ai due anni precedenti (2,8 gradi e 3,3 gradi) ma 0,6 gradi sopra il valore atteso. La giornata più calda del 2024 è stata il 28 luglio nel fondovalle – con temperature massime di 36,9 gradi registrata dalla stazione Arpa di piazza Plouves e di 37,9 gradi all’Aeroporto di Saint-Christophe – e il 30 luglio in quota, con 14,1 gradi ai 3.460 metri di Plateau Rosa. Le temperature minime risalgono invece al 20-21 gennaio con -5 gradi ad Aosta, -7,1 a Saint-Christophe e -15,2 a Breuil-Cervinia.

